صور .. الأوقاف تجرى أول امتحان إلكترونى مميكن بنسبة 100%

جدة - نرمين السيد - أجرت وزارة الأوقاف، اليوم الأحد، أول امتحان إلكترونى مميكن بنسبة 100%، بالتعاون مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، لـ 242 من المتقدمين لبرنامج منحة الماجستير وبرنامج شباب علماء الأوقاف.





وقالت الوزراة فى بيان عبر موقعها الرسمى "فى إطار تطويرها لنظم الامتحانات وميكنتها لإعطاء أعلى درجة ممكنة من الشفافية بدأت وزارة الأوقاف فى إجراء أول امتحان مميكن 100 % بالتعاون مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة يجرى على مدار أربعة أيام". وأضاف البيان "وقد حضر الامتحان فى اليوم الأول الأحد 22/ 11/ 2020م مائتان واثنان وأربعون من المتقدمين لبرنامج منحة الماجستير وبرنامج شباب علماء الأوقاف، منهم مائة وسبعون إماما واثنان وسبعون قانونيا ومهندسا ومحاسبا وإداريًا، وسيحضر الامتحان غدًا بمشيئة الله، خمسمائة إمام، وقد أجريت الامتحانات على أجهزة الحاسب الآلى بمركز تقييم القدرات والمسابقات". وتابع البيان "ويهدف هذا التعاون إلى تحقيق الموضوعية والشفافية من جهة ورفع كفاءة العاملين بالأوقاف لمواكبة التطور الإلكترونى والإدارى والعلمى والاستفادة من التقنيات الحديثة من جهة أخرى".

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