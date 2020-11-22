الأرصاد تنشر خريطة سقوط الأمطار فى الفترة من 23 إلى 27 نوفمبر

جدة - نرمين السيد - نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، اليوم الأحد، خريطة سقوط الأمطار خلال الفترة من 23 حتى 27 نوفمبر.



جدة - نرمين السيد - نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، اليوم الأحد، خريطة سقوط الأمطار خلال الفترة من 23 حتى 27 نوفمبر. وفيما يلى بيان بخريطة سقوط الأمطار:- ونصحت الهيئة بضرورة اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار.

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