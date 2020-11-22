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الأرصاد تنشر خريطة سقوط الأمطار فى الفترة من 23 إلى 27 نوفمبر

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فهمى غالى 2020-11-22 21:40 0 تبليغ

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جدة - نرمين السيد -  نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، اليوم الأحد، خريطة سقوط الأمطار خلال الفترة من 23 حتى 27 نوفمبر.

وفيما يلى بيان بخريطة سقوط الأمطار:-

خريطة الأمطار

ونصحت الهيئة بضرورة اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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