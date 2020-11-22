  خطوات تركيب العداد الكودى

أعلنت الشركه القابضه للكهرباء عبر صفحة التواصل الاجتماعي اليوم، أنه مع بداية المعاينات لتركيب العدادات من قبل الشركات يجب آن تلتزم المنشآت الموجودة في حرم خطوط الكهرباء بالمسافات الآمنة طبقًا للمادة ٥٥ وهي كالتالي: -

1- خمسة وعشرون مترًا في حالة الخطوط الهوائية للجهود الفائقة.

2- ثلاثة عشر مترًا في حالة الخطوط الهوائية للجهود العالية.

3- خمسة أمتار للخطوط الهوائية للجهود المتوسطة.

4- خمسة أمتار في حالة كابلات الجهود الفائقة والعالية.

5- متران في حالة كابلات الجهود المتوسطة والمنخفضة.