الصحة تعلن إرشادات لأصحاب المحال التجارية لمواجهة كورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إرشادات للحد من انتشار فيروس كورونا فى المحال التجارية، حيث تضمن وضع علامات على واجهات المحال تطالب الزبائن بعدم الدخول بدون كمامة او عند ظهور اعراض كورونا .

وتضمنت الإرشادات وزارة الصحة والسكان، ضرورة وضع علامات ارضية داخل المتاجر للالتزام بالتباعد الاجتماعى ونظافة اليد وعدم لمس الاسطح .

وشملت الارشادات وضع حواجز بلاستيكية عن اماكن تحصيل الفواتير او التعامل مع العملاء مع تشجيع العملاء على العمل بنظم الدفع الالكترونى والاستمرار فى تنظيم اعداد وطوابير العملاء .