خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالرقم الآلي وكيفية تسجيل شكوى على الموقع

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محمد سياف - ابو ظبي - نقدم لكل متابعينا الكرام خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء، وذلك تسهيلا على المواطنين في الاستعلام ودفع فواتير الكهرباء، فقد خصصت وزارة الكهرباء خدمة جديدة للعملاء على الموقع الالكتروني لوزارة الكهرباء، من خلال بوابة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، حيث يمكنك الاستعلام بكل سهولة عن فاتورة الكهرباء الخاصة بك وكذلك سداد قيمتها من منزلك وذلك تسهيلا على المواطنين من الزحام على السداد في شركات الكهرباء، ونعرض لكم اليوم من خلال موقع مصر فايف كيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء، والخطوات التي يمكن اتباعها لسداد فاتورة الكهرباء، بالاضافة إلى أنه يمكن ارسال شكاوى من خلال التواصل الالكتروني مع موقع وزارة الكهرباء.

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء

افتح الموقع الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من هنا

ستظهر إختيارات متتابعة قم بالضغط على خيار ” الاستعلام عن فاتورة الكهرباء ً

ستظهر جميع فروع شركة الكهرباء فى أنحاء الجمهورية اختر اسم الشركة التابعة لها فاتورتك .

سيكون امامك خيارين إما إدخال رقم العداد أو الاستعلام عن الفاتورة ويكون بالرقم الخاص بك.

ستظهر خانات لتسجيل بياناتك ثم انقل هذه البيانات من خلال إيصال الكهرباء وبعد انتهائك من ملئ البيانات ستتعرف على قيمة فاتورتك الشهرية.

رابط وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ومعرفة خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء

http://www.moee.gov.eg/test_new/serv2.aspx

رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء الاسكندرية

http://electricalexback.ahram.org.eg/front/UI/Front/BillQuery.aspx

طريقة سداد فاتورة الكهرباء

يتم سداد قيمة فاتورة الكهرباء بسهولة من خلال سدادها في مقر شركة الكهرباء وذلك بطريقتين:

الطريقة الأولى:

أولى طرق الاستعلام عن فاتورة الكهرباء عن طريق خدمة فوري التي لها منافذ متوفرة فى جميع أنحاء الجمهورية .

والطريقة الثانية:

يمكن تسديد قيمة الفاتورة الخاصة بك من خلال الإنترنت عبر البطاقات الإئتمانية البنكية.

جدير بالذكر أن شركة الكهرباء قامت بتخصيص هذا الموقع لها من أجل حل جميع المشاكل المتعلقة بفواتير الكهرباء حيث يمكن سداد الفواتير أو الإستفسار عن أى معلومة متعلقة بها .

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر يوليو

اختر القطاع “المحافظة” الذي تتبعه. اختر الفرع “المدينة” الذي تتبعه. قم بكتابة رقم الاشتراك “10 أرقام”كما بالصورة التالية:

4-قم بالضغط على إظهار الفواتير.

5- ستظهر أمامك الفاتورة الجديدة وفاتورتين سابقتين.

6-إذا لم تظهر الفاتورة تأكد من اختيارك للفرع ورقم الاشتراك بصورة صحيحة أو اتبع خطوات الاستعلام من جديد.

ادخال قراءة عداد الكهرباء من خلال الرقم الآلي

ادخل على الرابط التالي وادخل الرقم الآلي المدون على فاتورة الكهرباء

http://electricalexback.ahram.org.eg/front/UI/Front/BillQuery.aspx

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالرقم الآلي فقط

الآن متابعينا الكرام يمكنكم التعرف والاستعلام عن فاتورة الكهرباء من خلال ادخال الرقم الآلي الخاص بك والمدون أعلى فاتورة الكهرباء، وبعد الادخال ستظهر لك بيانات الفاتورة كلها وقيمة المستحق هذا الشهر.

عندما تقوم بادخال الرقم الآلي والمدون على فاتورة الكهرباء الخاصة بك ستظهر بياناتك من شهر اصدار الفاتورة، وعدد اشهر المحاسبة، ورقم الحساب، ورقم العداد، رقم المنطقة، واسم صاحب الفاتورة، وعنوانه، والقراءة الحالية والقراءة السابقة، وحجم الاستهلاك، وقيمة الفاتورة الكلية كما يظهر من بيانات الفاتورة المبينة أدناه.

روابط سريعة للاستعلام عن فاتورة الكهرباء

شرائح الكهرباء الجديدة المطبقة بدءا من فاتورة شهر يوليو 2020

رابط تسجيل شكوى على الموقع

خصصت وزارة الكهرباء والطاقة رابطا مباشرا على موقعها الرسمي يمكن من خلاله تسجيل شكاوى الواطنين التي تتعلق بمشاكل الكهرباء عبر هذا الرابط من هنا وعند التسجيل يختار المواطن الجهة التي يتبع لها والموضحة من خلال الصورة التالية

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