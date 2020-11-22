انت الان تتابع تفاصيل خبر “إعلان رقم 1” مصلحة الضرائب المصرية تعلن عن وظائف خالية لخريجي كلية التجارة والشروط والمستندات المطلوبة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت مصلحة الضرائب المصرية منذ ساعات قليلة عبر صفحتها الرسمية عن وجود وظائف خالية بالمصلحة، وذلك على جميع مستوى محافظات الجمهورية، كما أعلنت عن شروط التقديم والمستندات المطلوبة.

شروط التقديم في وظائف مصلحة الضرائب المصرية

1 – أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

2- أن يكون المتقدم لائق طبياً.

3- أن يكون التقديم في المحافظة التي يقيم بها المتقدم، والمثبة في بطاقته الشخصية.

4- تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.

5- حصول المتقدم على بكالوريوس تجارة “شعبة محاسبة” والتقدير على الأقل جيد جداً.

6- عدم تجاوز سن المتقدم 27 سنة من تاريخ الإعلان عن وظائف مصلحة الضرائب .

7- لا يتم النظر في أي طلب غير مستوفي للأوراق اللازمة.

المستندات المطلوبة للتقديم لوظائف الضرائب

1 – صورة المؤهل الدراسي

2-صورة شهادة ميلاد.

3- صورة بطاقة الرقم القومى سارية.

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4- صورة من شهادة الخدمة العسكرية بالإعفاء أو التأدية.

5- صحيفة الحالة الجنائية.

6- صورة شخصية.

كما يمكن للمتقدمين التواصل مع الدعم الفني عبر البريد الالكتروني، [email protected]

وأكدت الضرائب أنه في حال ثبوت وجود أي طلبات مخالفة للحقيقة، أو المستندات المذكورة، سوف يتم استبعاده واتخاذ الإجراءات القانونية ضده واعتباره غير مستوفي للشروط المطلوبة.