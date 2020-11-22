تفاصيل اجتماع المجلس الوزاري للمنطقة الحرة بغانا

انطلقت أعمال الاجتماع الثالث للمجلس الوزاري لمنطقة التجارة الحرة القارية، في أكرا عاصمة غانا، حيث ترأس وفد السودان مدني عباس مدنى وزير الصناعة والتجارة والذي ضم في عضويته السفير محمد عبد الرحمن يس سفير السودان لدى غانا ونادر الريح كبير المفاوضين لمنطقة التجارة الحرة القارية بوزارة الصناعة والتجارة، وسعيد عبد الله ممثلا لهيئة الجمارك.

وأكد الاجتماع أهمية المنطقة الحرة وما يمكن أن تحدثه من نقلة كبيرة للتبادل التجاري وتعزيزها بين الدول الأعضاء، والاستعدادات الجارية بشأن تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية وبدء التداول التجاري فى إطار الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية اعتبارًا من الأول من يناير القادم ٢٠٢١.

فى بيانه للاجتماع الوزاري تقدم مدني عباس مدني وزير الصناعة والتجارة بالشكر والتقدير لجمهورية غانا لاستضافتها لمقر الأمانة العامة وقدم التهنئة للأمين العام لتوليه المنصب.

كما تقدم بالشكر لمفوضية الاتحاد الافريقى ودول القارة لدورهم الكبير فى دعم ومؤازرة ثورة ديسمبر المجيدة.

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وأكد سعي السودان الجاد في عهده الجديد لدفع علاقاته الثنائية مع كافة الدول ومكونات المجتمع الدولي خاصة الدول الافريقية، بما يخدم المصالح المشتركة ويحقق طموحات الشعوب.

وأكد الوزير التزام السودان بما جاء في إعلان كيجالي من ضرورة التوصل لحلول حول المسائل العالقة فى مسار المفاوضات المتعلقة بالتجارة فى السلع والخدمات، وأوضح الحاجة لانشاء سوق موسع وآمن للسلع والخدمات بين الدول الاعضاء من خلال ايجاد البنية التحتية الملائمة.

كما أكد سعي السودان وجهوده لإحداث التطورات المطلوبة في جانب القوانين المحفزة للتجارة وجذب الاستثمارات.