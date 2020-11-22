وزير الخارجية السوداني يبحث مع ممثل الأمم المتحدة وضع لاجئي إثيوبيا

ناقش عمر قمر الدين، وزير الخارجية المكلف، مع أكسيل بيسشوب، ممثل المفوضية السامية، للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في السودان، وضع لاجئي إثيوبيا المهجرين جراء الحرب المشتعلة بين أديس أبابا وإقليم تيجراي.
وقدم ممثل الأمم المتحدة شرحاً وافياً للأوضاع الإنسانية الحرجة للاجئين الإثيوبيين بشرق السودان وأعدادهم المتزايدة بشكل يومي، مبيناً أن المفوضية تبذل قصارى جهدها وتعمل على مدار الساعة لإيوائهم وتوفير احتياجاتهم الأساسية.
من جانبه، ثمن الوزير العمل الكبير الذي تقوم به المفوضية مؤكداً دعم ومساندة حكومة السودان لها لإنجاح مهمتها، كما بحث اللقاء ترتيبات الزيارة المرتقبة للمفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في نهاية الشهر الجاري.
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على صعيد آخر، تطرق اللقاء إلى أوضاع اللاجئين السودانيين في النيجر.
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