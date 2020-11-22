الصحة العالمية: أكثر من 604 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا حول العالم

كشفت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد، عن تسجيل 604943 إصابة جديدة بفيروس كورونا حول العالم خلال الـ24 ساعة الماضية.

وجاء من البيانات التي نشرتها المنظمة ومقرها جنيف، أن حصيلة الإصابات في العالم بلغت 57882183 حالة، فيما وصلت حصيلة الوفيات إلى 1377395 حالة، وذلك بعد تسجيل 9237 وفاة جديدة منذ يوم السبت.

وأوضح بيان المنظمة أن أكثر من 44% من الإصابات الجديدة تم تسجيلها في الأمريكيتين (270290)، تليهما أوروبا (232897).

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كان قد انتشر فيروس كورونا الذي خلال بداية العام الجاري بشكل مرعب ليحصد العديد من الأرواح حول العالم، ومنذ ظهور الفيروس تحاول الأطقم الطبية والباحثين معًا في رحلة العثور على علاج يقضي على فيروس كورونا لإنقاذ البشرية.

