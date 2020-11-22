رئيس غرفة صناعة الأدوية: القطاع يمر بمرحلة استقرار وأدوية كورونا متوفرة

كشف الدكتور أحمد العزبي رئيس غرفة صناعة الأدوية تفاصيل اجتماع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مع الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، تم مناقشة توفير مخزون الأدوية وتواجدها في متناول الجمهور نتيجة الدعم من الحكومة ووزيرة الصحة تم توفير كافة الأدوية لمواجهة مرحلة استثنائية ولدينا مخزون يكفي لمدة من 6 أشهر ل9 اشهر سواء مادة خام او منتج نهائي لكل ادوية كورونا.

وتابع الدكتور أحمد العزبي أن قطاع الدواء يمر بمرحلة استقرار كبيرة ولا توجد أي شكاوى من نقص في الأسواق ونتيجة المتابعة اليومية يتم رصد أي زيادة على الطلب مشيرا إلى أن مصر تصدر ل56 دولة على مستوى العالم بعد الاكتفاء في السوق المحلي.

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وأكد العزبي أن سمعة المصانع المصرية زادت على مستوى العالم بعد أزمة كورونا لا يوجد مبرر لتخزين الأدوية أو شراء أدوية من خارج الصيدليات فكل الأصناف متوفرة.