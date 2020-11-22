شاهد.. إعدام 517 شيشة في 15 مقهى مخالف (فيديو)

قال محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إنه تم ضبط 15 مقهى يقدم الشيشة للزبائن في أماكن سرية، رغم حظرها في ضوء الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك 517 شيشة تم ضبطها وإعدامها، بواسطة لودر.