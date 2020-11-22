أحمد موسى: ما فعله محمد رمضان عار.. ومطلوب حساب رادع

قال الإعلامي أحمد موسى الناس ترفض كل صور محمد رمضان ومطلوب من نقابة المهن التمثيلية موقف واضح بعد انتشار العديد من الصور مع ممثلين آخرين بعد الصورة الأولى التي انتشرت له مع مغني إسرائيلي.

وأضاف موسى خلال تقديم برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن الفارق كبير بين النجوم الكبار الذين قدموا أدوار رأفت الهجان وجمعة الشوان فما حدث من محمد رمضان كارثة وجريمة في حق الشعب المصري.

وتابع موسى أن الرفض الشعبي متواصل بعد حضور حفلة متسائلا «مقابل ايه الفلوس .. فلوس مين.. محمد رمضان عنده جمهور والبعض كان يتخذ قدوة ولكن الكيان الصهيوني استغل الصورة».

وانفعل موسى قائلا «ما فعله محمد رمضان عار .. ولازم النقابة يكون لها موقف واضح .. عندنا في نقابة الصحفيين يتم الفصل من النقابة.. مطلوب إجراءات ردع.. محمد رمضان رايح وعارف وكذب على النقيب أشرف زكي».

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واختتم قائلا: «ملناش علاقة بالسياسة فلا نحتل مناصب في الدولة فما يحدث في السياسة لا ينطبق على الشعب المصري الرافض بقوة لوجود علاقات شعبية مع الكيان الصهيوني ونحن لا عن ديانات في ظل احترامنا التام للأديان».