حلا شيحة تعود للحجاب من جديد.. والجمهور يتسأل: "معز مسعود هيظهر قريب في الصورة"

نشرت الفنانة حلا شيحة، صورة جديدة لها عبر خاصية "الستوري" على حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وظهرت وهي ترتدي الحجاب مرة أخري وتمسك بالقرآن الكريم وعلقت على الصورة قائلة: "لحظات مع القرآن".

تفاعل لعديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة مع صورة الفنانة حلا، قائلين: "كنتي احلى بالحجاب ربنا يهديكي وترجعي تاني"، وعلقت أخرى قائلة: "ارجعي للحجاب تاني انتي كدة ماشية في الاتجاه الغلط"، وعلق آخر: "شكل معز مسعود هيظهر قريب".

تنتظر الفنانة حلا شيحة عرض فيلمها الجديد "مش أنا" أمام النجم تامر حسني، والذي إنتهت من تصوير دورها به منذ فترة.

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تدور قصة الفيلم حول حالة نفسية ما تصيب "حسن"، والذي يجسده الفنان تامر حسنى، وتربطه علاقة قوية جدا بوالدته المريضة وهى الفنانة سوسن بدر، حيث يحرص دائمًا على الجلوس معها أطول وقت ممكن ومراعاتها والعناية بها فهى محور حياته".

