تحيا مصر ينشر تفاصيل قرض فرنسي بـ50 مليون يورو لتطوير خط المترو الأول

شهد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، ونظيره الفرنسي جان باتيست، وزير النقل الفرنسي، توقيع الإتفاقية التنفيذية للقرض المقدم من الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 50 مليون يورو للمشاركة في تمويل أعمال تطوير وإعادة تأهيل الخط الأول للمترو حيث قام بتوقيع الاتفاقية الدكتور عصام والي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، وفابيو جرازي مدير مكتب الوكالة الفرنسية بالقاهرة والسفير الفرنسي بالقاهرة ستيفان روماتيه.

وأكد وزير النقل على عمق العلاقات بين مصر وفرنسا والتعاون التاريخي والحالي المثمر في مجال النقل، حيث يتم تنفيذ عدد من المشروعات والعقود المشتركة من أهمها تنفيذ المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو والتي ينفذها تحالف "فينسي الفرنسية، أوراسكوم، المقاولون العرب، وكذلك توقيع عقد إدارة وتشغيل وصيانة الخط الثالث للمترو "جامعة القاهرة – إمبابة – العباسية - عدلي منصور" بين الهيئة القومية للأنفاق وشركة RATP DEV الفرنسية.

ولفت إلى أنه يتطلع إلى مزيد من التعاون المثمر مع الشركات الفرنسية في كافة مجالات النقل

وأضاف أن هذا التوقيع يأتي في إطار إهتمام وزارة النقل بأعمال الصيانة وإعادة التأهيل والتحديث لما تم تنفيذه من خطوط مترو الأنفاق ولا سيما الخط الأول لمترو الأنفاق والذي يعتبر العمود الفقري لشبكة خطوط مترو الأنفاق العاملة والمخطط تنفيذها وذلك بالتزامن مع تنفيذ خطوط شبكة المترو الجديدة وذلك حرصاً من الدولة على تقديم خدمة مميزة للمواطن المصري والحفاظ على الأصول واستمرارية صيانة هذا المرفق الحيوي الهام.

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