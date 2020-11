المصرية للاتصالات WE توفرموبايل i Phone 12بأقل الأسعار

أعلنت المصرية للاتصالات WE عن توفير iPhone 12 بأقل الأسعار في مصر عند الشراء من فروع المصرية للاتصالات WE المنتشرة بمختلف المحافظات، أو الشراء من WE أونلاين.



عروض المصرية للاتصالات على موبايلات آيفون

وأكدت المصرية للاتصالات إنه يمكن معرفة مزيد من التفاصيل عن موبايل iPhone 12 وأفادت المصرية للاتصالات WE عن أسعار موبايل iPhone 12 بمختلف الإصدارات على النحو التالي: iPhone 12 Pro 128GB 23,990 EGP iPhone 12 Pro 256GB 26,900 EGP iPhone 12 Pro 512GB 31,500 EGP



ويجدر الإشارة إلى أن المصرية للاتصالات WE تقدم المزيد من العروض على الموبايلات باستمرار بأحداث الماركات ومختلف الأنواع.