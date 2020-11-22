براءة إيساف في تهمة ضرب أستاذ جامعي وشرطي سابق

أعلن الفنان إيساف، أنه تم تسوية القضية وإنهاءها بشكل تان، التي اتهم فيها مؤخرًا بعد اعتدائه بالضرب على أستاذ جامعي وشرطي سابق.
وكتب إيساف عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلًا: "الحمد لله خلصت القضية علي خير وديما الصلح خير".
وذكرت التحقيقات، أن المطرب اعتدى بالضرب على المجنى عليهما هو وصديقه، بعد مشاجرة نشبت بينهم داخل أحد المطاعم بمنطقة الدقى.
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وقدم المجنى عليهما تقرير طبي يفيد الإصابات التى لحقت بهما جراء الاعتداء عليهما بالضرب، وأرفقت التقارير بملف تحقيقات النيابة العامة فى القضية التى قيدت برقم 4248 سنة 2020.
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