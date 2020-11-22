وليد سليمان يعلن إصابته ونجله بفيروس كورونا

أكد وليد سليمان نجم فريق الأهلي، أنه تم التأكد من إصابته بفيروس كورونا، ليثبت أن نجله سليم حاملًا للفيروس أيضًا، بعد ثبوت المسحة الطبية.

وكتب وليد سليمان عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، قائلًا: "الحمد لله على كل شئ ، أنا وسليم إيجابي كورونا..دعواتكم".

تأكدت إيجابية مسحة الكشف عن فيروس كورونا والتي أجراها لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي "وليد سليمان"، وذلك استعدادا للمعسكر المغلق الذي يدخله الأهلي مساء اليوم.

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الجدير بالذكر، أن وليد سليمان هو رابع لاعبي الأهلي إصابة بفيروس كورونا، بعد أن سبقه الثنائي محمود عبدالمنعم كهربا وصالح جمعة، وإعلان محمد شريف اليوم إيجابية مسحته أيضا، لينتشر الذعر داخل أرجاء التتش، خوفا من تفشي الفيروس.