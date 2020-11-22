بنك CIB يحتفل بإنجازته في مجال الاستدامة للعام الخامس على التوالي

يحتفل بنك CIB هذا العام بإصدار التقرير السنوي للاستدامة للعام الخامس على التوالي. وانطلاقًا من المسؤولية التي تقع على عاتقه باعتباره أكبر بنك قطاع خاص في مصر، ويقدم بنك CIB العديد من الخدمات لدفع عجلة الاقتصاد القومي.

جهود بنك CIB

تتبلور جهود بنك CIB لإعداد تقارير الاستدامة في التركيز على أعلى معايير الشفافة عند إعداد التقارير الموثوقة، وإبراز جهوده في تعزيز أدائه للمحافظة على البيئة، وتحقيق النمو الشامل، وتعزيز الشمول المالي والتمويل المستدام.

اقرأ أيضًا.. عروض بنك CIB في الـ Black Friday من جوميا ونون



يعتز CIB بكونه في طليعة المؤسسات المصرفية التي قامت بإصدار تقرير الاستدامة في مصر بداية من عام 2015، ومنذ ذلك الوقت نجح البنك في تنمية ممارسات الاستدامة على جميع المستويات عبر إطلاق المبادرات، وترسيخ ثقافة الاستدامة وذلك من خلال دمج ممارسات الاستدامة البيئية والاجتماعية ومبادئ الحوكمة بجميع أنشطته التشغيلية.