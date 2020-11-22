بنك CIB يحتفل بإنجازته في مجال الاستدامة للعام الخامس على التوالي

يحتفل بنك CIB هذا العام بإصدار التقرير السنوي للاستدامة للعام الخامس على التوالي. وانطلاقًا من المسؤولية التي تقع على عاتقه باعتباره أكبر بنك قطاع خاص في مصر، ويقدم بنك CIB العديد من الخدمات لدفع عجلة الاقتصاد القومي.
جهود بنك CIB
تتبلور جهود بنك CIB لإعداد تقارير الاستدامة في التركيز على أعلى معايير الشفافة عند إعداد التقارير الموثوقة، وإبراز جهوده في تعزيز أدائه للمحافظة على البيئة، وتحقيق النمو الشامل، وتعزيز الشمول المالي والتمويل المستدام.
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يعتز CIB بكونه في طليعة المؤسسات المصرفية التي قامت بإصدار تقرير الاستدامة في مصر بداية من عام 2015، ومنذ ذلك الوقت نجح البنك في تنمية ممارسات الاستدامة على جميع المستويات عبر إطلاق المبادرات، وترسيخ ثقافة الاستدامة وذلك من خلال دمج ممارسات الاستدامة البيئية والاجتماعية ومبادئ الحوكمة بجميع أنشطته التشغيلية.
بنك CIB
وانطلاقًا من المسؤولية التي تقع على عاتقه باعتباره أكبر بنك قطاع خاص في مصر، يحرص البنك على الإفصاح عن ممارسات الاستدامة التي يتبناها بمنتهى الشفافية والنزاهة للعملاء والقطاع المالي بمصر عبر إصدار التقرير السنوي للاستدامة. وتتبلور جهود البنك التجاري الدولي لإعداد تقارير الاستدامة في التركيز على أعلى معايير الشفافة عند إعداد التقارير الموثوقة، وإبراز جهوده في تعزيز أدائه للمحافظة على البيئة، وتحقيق النمو الشامل المالي والتمويل المستدام.
وفي يونيو 2020، قام البنك بإصدار التقرير السنوي الخامس للاستدامة وفقًا للمعايير المحددة من قبل هيئة المبادرة العالمية لإعداد التقارير (GRI)، والتي تقوم بتوفير الإطار الشامل لإعداد تقرير الاستدامة. وقد أظهر تقرير العام الحالي جهود البنك في حماية الموظفين والعمليات والشركات التابعة من آثار فيروس كورونا، بالإضافة إلى توجيه المزيد من الاستثمارات في تطوير مبادرات التحول الرقمي للعمليات والاعتماد على تحليل البيانات، بهدف تقليل المعاملات داخل الفروع وتقليل البصمة الكربونية المباشرة وغير المباشرة للبنك على المناطق المحيطة بعملياته.
وقد نجح البنك في جني ثمار الجهود التي بذلها في هذا المجال والتي تتوافق مع أعلى المعايير العالمية، حيث حصل على العديد من الجوائز المرموقة من كبرى المؤسسات العالمية تقديرًا لإسهاماته في تعزيز ممارسات الاستدامة بجميع أنشطته وعملياته التشغيلية.
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