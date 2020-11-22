البنك الأهلي المصري يقدم 6 سيارات للفائزين في مسابقة البطاقات الائتمانية.. اعرف أسمائهم

أعلن البنك الأهلي المصري عن أسماء الفائزين بـ 6 سيارات في مسابقة البطاقات الائتمانية، والتي أطلقها البنك الأهلي المصري طوال شهري أغسطس وسبتمبر.
جوائز البنك الأهلي المصري
وأفاد كريم سوس، مدير التجزئة المصرفية في البنك الأهلي المصري، أن الجوائز هي 6 سيارات تم منحها للفائزين من مختلف شرائح العملاء حاملي بطاقات الائتمان وهي (فيزا كلاسيك – ماستركارد استاندرد / مصر للطيران - ماستركارد تيتانيوم / مانشستريونايتد – فيزا جولد - فيزا/ماستركارد بلاتينيوم) بمعدل 3 فائزين كل شهر باجمالي 6 فائزين.
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وأشار إلى أن البنك الأهلي المصري يشترط الدخول في السحب قيام العميل بإجراء عدد 10 حركات مشتريات بالعملة المحلية شهريا بأي قيمة وبحد ادني 1000 جم لمجموع كافة الحركات حيث تمثل كل 1000 جم ينفقها العميل فرصة للدخول في السحب.
وأظهرت نتيجة السحب الذي تم اجرائه البنك الأهلي المصري تحت اشراف وزارة التضامن الاجتماعي فوز 6 من العملاء حاملي بطاقات الائتمان، هما:
• أحمد عبده عبدالحميد الهندى
• مارينا شوكت شحاته سلامه عوض الله
• محمد احمد بهاء الدين الشافعى
• مصطفى كمال الغزالى موسى محمد الغزالى
• ضياء الدين احمد ابراهيم الحسيني ابوالعز
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