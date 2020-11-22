الأوقاف: عقد أول امتحان مميكن في تاريخ الوزارة للأئمة والإداريين

أعلنت وزارة الأوقاف، عقد أول امتحان مميكن 100 % بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ولمدة أربعة أيام، ضمن تطويرها لنظم الامتحانات وميكنتها لإعطاء أعلى درجة ممكنة من الشفافية.

وأشارت وزارة الأوقاف إلى أن الامتحان الذي عقد اليوم ٢٤٢ من المتقدمين لبرنامج منحة الماجستير وبرنامج شباب العلماء، منهم ١٧٠ إماما و٧٢ قانونيا ومهندسا ومحاسبا وإداريًا ، وسيحضر الامتحان غدًا ٥٠٠ إمام، وأجريت الامتحانات على أجهزة الحاسب الآلي بمركز تقييم القدرات والمسابقات.

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وأشارت إلى أن التعاون يهدف إلى تحقيق الموضوعية والشفافية من جهة ورفع كفاءة العاملين بالأوقاف لمواكبة التطور الإلكتروني والإداري والعلمي والاستفادة من التقنيات الحديثة من جهة أخرى.