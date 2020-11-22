تفاصيل لقاء بن سلمان ووزير خارجية أمريكا في مدينة نيوم السعودية

ناقش الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الدفاع، في نيوم اليوم، مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أخر المستجدات المشتركة.
وجرى خلال اللقاء، استعراض علاقات الصداقة ومجالات التعاون الثنائي بين البلدين وسبل تعزيزها، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأحداث في منطقة الشرق الأوسط، والجهود المبذولة بشأنها.
حضر اللقاء الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وسكرتير ولي العهد الدكتور بندر بن عبيد الرشيد.
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فيما حضره من الجانب الأمريكي سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة جون أبي زيد.
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