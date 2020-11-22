184 ألف حالة كورونا جديدة بأمريكا

نقلت وكالات الأنباء العالمية تسجيل الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ24 الماضية 184,591 إصابة مؤكدة و 1,476 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.
كما نقلت إحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، فقد وصل عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 12,028,081 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 255,076 حالة وفاة.
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فيما سجلت لوكسمبورغ 602 إصابة جديدة ويصبح إجمالي الإصابات 30935 إصابة، بالإضافة إلى أربع حالات وفاة جديدة بسبب الإصابة بالفيروس ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 266 حالة وفاة.
وجاء من البيانات التي نشرتها المنظمة ومقرها جنيف، أن حصيلة الإصابات في العالم بلغت 57882183 حالة، فيما وصلت حصيلة الوفيات إلى 1377395 حالة، وذلك بعد تسجيل 9237 وفاة جديدة منذ يوم السبت.
وأوضح بيان المنظمة أن أكثر من 44% من الإصابات الجديدة تم تسجيلها في الأمريكيتين (270290)، تليهما أوروبا (232897).
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