فيديو.. وزير التعليم: لو المدارس قفلت ومكملناش هنقعد فى نفس السنة

جدة - نرمين السيد - وأضاف شوقى، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصرى، ببرنامج "مساء dmc"، عبر فضائية "dmc"، مساء الأحد: "الحمد لله كله بخير".
وأشار وزير التعليم، إلى أن الوضع الحالى لا يدعو لاتخاذ قرار بغلق المدارس، خصوصًا وأن هناك ضوابط وإجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا، مضيفًا: "الإصابات قليلة ويتم التعامل معها فورا".
ولفت إلى أن عدد الإصابات بالمقارنة بعدد الطلاب والمعلمين والإداريين مطئمن، متابعًا: "الدولة بأكملها ترصد الإصابات بشكل يومى، ولو استجد أى إجراء إضافى هنعملوا"، وشدد على أن الإغلاق ليس فى مصلحة أحد سواء الطلاب أو أولياء الأمور.
وتابع: "من يعتقد إن ممكن نقفل المدارس ونقعد نلعب وننجح ده مش هايحصل، لو المدارس قفلت ومكملناش هنقعد فى نفس السنة ومش هاننجح بنصف المنهج".
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