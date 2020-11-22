صور .. المصريين الأحرار يكرم أوائل التعليم الفنى : أساس التقدم الصناعى

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك فى إطار توجيهات الدكتور عصام خليل، رئيس الحزب، ومتابعة اللواء حاتم باشات القائم بأعمال الأمين العام، حضر الاحتفال عادل فاضل أمين الحزب بالمحافظة، والأمناء المساعدين الدكتورعبدالهادى النجار، والدكتور عادل الشرقاوى، وسماح المهدى أمينة المرأة بالحزب، وقدمت الاحتفال مريم أقلاديوس مسؤولة لجنة التعليم.

وقال عادل فاضل، أمين الحزب بالسويس، إن التكريم جاء تقديرا للمتميزين فى التعليم، الذى يعد حجر أساس التنمية التكنولوجية فى المجتمعات، وعلينا جميعا العمل الجاد على تحسين نوعية مخرجات التعليم الفنى والتدريب المهنى لتوفير احتياجات سوق العمل من المهن والتخصصات الجديدة، وأعرب فاضل عن شكره وتقديره لجهود مديرى المدارس وأسر الطلاب الأوائل الذين دعموا أبنائهم للوصول إلى صفوف المتميزين.

من جانبه، قدم الدكتورعبدالهادى النجار، الأمين المساعد بالحزب التهنئة للطلبة المتفوقين، مؤكدا أن التعليم الفنى هو أساس التقدم الصناعى لعدد من الدول المتقدمة، ووعد بإقامة ورشة عمل لأوائل التعليم الفنى تتناول إدارة الأزمات وكيفية اتخاذ القرار.

وأكد الدكتور عادل الشرقاوى، الأمين المساعد، أن التعليم الفنى يعد المسلك لخلق جيل من الفنيين المهرة لرفع كفاءة الإنتاج فى مختلف الحرف التى يحتاجها سوق العمل، وأشادت سماح المهدى أمينة المرأة بتفوق الطلبة وحسن اختيارهم الطريق ووضع هدف التعليم الجامعى نصب أعينهم حتى حققوا أحلامهم والالتحاق بكليات فى ضوء نفس التخصص الذى تعلموه، ووزع الحزب شهادات تقدير على المكرمين و تقدم بالشكر لجميع الحضور لتعبهم فى تربية جيل متفوق ليحمل رآيه العلم.