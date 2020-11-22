الناظر يزف البشرى.. أخيرا لقاح مصرى ضد كورونا ونسبة الفاعلية 95%

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور هانى الناظر، استشارى الأمراض الجلدية، والرئيس الأسبق للمركز القومى للبحوث، إن مشروع الطريق إلى نوبل الذى أنشأه فى 2006، نجح فى التوصل إلى لقاح لفيروس كورونا.





وكتب الناظر، عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، اليوم الأحد: "أثناء رئاستى للمركز القومى للبحوث وفى عام 2006 قمت بإنشاء مشروع الطريق إلى نوبل بهدف توطين التكنولوجيا فى مصر وأنشأت من خلاله معمل لبحوث الفيروسات مجهز بكل الإمكانيات، وزودته بفريق بحثى من شباب الباحثين المتميزين، وعندما ظهرت أنفلونزا الطيور فى ذلك الوقت طلبت منهم العمل على التوصل لمصل ضد ذلك الفيروس ونجحوا بالفعل بفضل الله، وسوقه المركز بعد ذلك محليا". وتابع: "اليوم أشعر بكل فخر وسعادة بعد أن أعلن هذا الفريق البحثى من أبنائى المتفوقين التوصل للقاح مصرى 100% لكورونا وبفعالية تصل 95٪؜، يستعد المركز لإجراء التجارب الإكلينيكية الأخيرة بعد الحصول على الموافقات الرسمية ليخرج للنور بإذن الله أول لقاح مصرى ضد هذا الفيروس اللعين". واختتم قائلاً: "الحمد لله أننى زرعت بحب نبتة طيبة صارت شجرة تثمر بالخير لمصر".

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