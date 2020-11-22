صور.. وزيرة التضامن تلتقى سيدة المطر وزوجها وتستجيب لمطالبهما

جدة - نرمين السيد - التقت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، اليوم الأحد، السيدة نعمات، والمعروفة إعلاميا بـ سيدة المطر، وزوجها على، وذلك فى إطار استراتيجية الوزارة بتقديم جميع سبل الدعم للأسر الأكثر احتياجا من خلال إجراءات الحماية الاجتماعية المختلفة والتمكين الاقتصادى للأسر التى تعانى من الفقر متعدد الأبعاد.





وبحسب بيان لوزارة التضامن، عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، استمعت القباج، لمطالب "سيدة المطر" وزوجها، وقررت ما يلى:-

- طلبت السيدة نعمات وزوجها العودة إلى قريتهما بمركز الفشن بمحافظة بنى سويف، حيث يتوفر لهما مسكنًا بمنزل أسرة زوجها، ووجهت وزيرة التضامن برفع كفاءة المسكن وفرشه، كما شددت على إجراء بحث حالة للأسرة.

- قررت القباج تقديم دعما نقديا للسيدة تبلغ قيمته 600 جنيه شهريًا.

- توفير مشروع تربية دواجن بقريتها فى بنى سويف بقيمة 5 آلاف جنيه، وتوفير علاج شهرى لها.

- قررت وزيرة التضامن الاجتماعى تحمل إقامة مشروع "كشك" لزوجها على بتكلفة 20 ألف جنيه بقريته بمركز الفشن ببنى سويف.

- صرف 600 جنيه لزوجها لمدة ثلاثة أشهر لحين نجاح مشروعه، بالإضافة إلى إجراء كشف طبى كامل عليه.

وأكدت القباج، أن الحماية الاجتماعية ليست منهجا قائمًا على الدعم النقدى فقط، وإنما تستكمل بشق اقتصادى، خصوصًا وأن التمكين الاقتصادى يعد من أولويات الوزارة، موضحة أن الدعم النقدى لن يتوقف وسيستمر للفئات غير القادرة على العمل، أما الأسر الشابة القادرة على العمل سيتم توفير فرص وأصول إنتاجية لها لتوفير حياة كريمة للأسر الأولى بالرعاية.