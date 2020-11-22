بعد عرضها على الرئيس.. إعلان اشتراطات البناء رسميا خلال أيام

وأوضحت، إنه من المقرر عرض التصورات النهائية للاشتراطات البنائية وآليات التحرك فى هذا الملف على رئيس الجمهورية، خلال ساعات، كما سيجرى الاعتماد من المجلس الأعلى للتخطيط العمراني ثم الإعلان رسميا خلال أيام قليلة، مرجحة أن يكون عقب اجتماع مجلس الوزراء.

كشفت مصادر حكومية، إنه سيجرى الإعلان عن اشتراطات البناء العامة خلال أيام بعد عرض الحكومة التصورات النهائية على رئيس الجمهورية، تمهيدًا لإعلانها رسميًا، وبدء استئناف عمليات الترخيص للبناء مرة أخرى.

وكان أكد عدد من رؤساء الجامعات أن تصريحات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بشأن تكليف وضع اشتراطات البناء للجامعات الحكومية ، يعكس ثقة الحكومة فى الجامعات المصرية كونها بيت الخبرة وتضم أساتذة فى كليات الهندسة قادرة على الإنجاز وتقديم الدعم للدولة، مؤكدين أن الجامعات على خطى الدولة لتحقيق التنمية الشاملة.

وثمن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ، قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بشأن إسناد ملف وضع اشتراطات البناء إلى الجامعات الحكومية على مستوى المحافظات مؤكدا أن الجامعة ظهير للدولة فى ملفات التنمية الشاملة والتحديث.

وأضاف الدكتور الخشت فى تصريح خاصة، أن جامعة القاهرة من جامعات الجيل الثالث وهى جاهزة للتعاون في ملفات اشتراطات البناء على كافة المستويات وإنجاز هذا الملف من خلال كلية الهندسة والتخطيط العمرانى، نظرا لما تضمه الكليات من أساتذة متخصصين فر هذه المجال وكان لهم مشاركات فى تصميم مدن عالمية.

وأشار رئيس جامعة القاهرة إلى أن الجامعة تدرس الان تخصيص مكان محدد ليكون بمثابة مكتب استشارى لوضع الاشتراطات الخاصة بالبناء للجمهور، مؤكدا أن جامعة القاهرة ستعمل على التعاون في ضبط منظومة العمران فى إطار خطة الدولة لتحقيق التنمية الشاملة.