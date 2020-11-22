ليفربول يتخطى ليستر سيتي بثلاثية نظيفة في الدوري الإنجليزي (فيديو)

أنهى ليفربول، الشوط الأول من المباراة، متفوقا بثنائية نظيفة، سجل جونى إيفانز، مدافع فريق ليستر سيتي، هدف ليفربول الأول، فى الدقيقة 21، بالخطأ فى مرماه، بعدما حول عرضية جيمس ميلنر، من ضربة ركنية، برأسه فى شباك الحارس كاسبر شمايكل.

وأضاف النجم البرتغالى دييجو جوتا، ثانى أهداف الريدز، فى الدقيقة 41، من ضربة رأسية رائعة، بعد متابعته لعرضية اندى روبيرسون.

وفى الشوط الثانى، أضاف النجم البرازيلى روبرتو فيرمينو، ثالث أهداف ليفربول، فى الدقيقة 86 من زمن اللقاء، من ضربة رأسية، مستغلا عرضية جيمس ميلنر، من ركلة ركنية.

بهذه النتيجة، رفع ليفربول، رصيده للنقطة 20، ليحتل المركز الثانى، بالتساوى مع فريق توتنهام، صاحب الصدارة، الذى يتفوق بفارق الأهداف، بينما توقف رصيد ليستر سيتي، عند 18 نقطة، فى المركز الرابع.

وغاب النجم المصرى محمد صلاح، عن مباراة الليلة، بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد، وذلك على هامش تواجده بمعسكر منتخبنا الوطنى، استعدادا لمواجهتى منتخب توجو، في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم أفريقيا 2021، التي سوف تستضيفها الكاميرون.