سيامة 6 كهنة جدد للخدمة بكنائس شبرا الخيمة

شهدت إيبارشية شبرا الخيمة اليوم إضافة رعوية جديدة بسيامة ستة كهنة جدد لثلاثة من كنائس الإيبارشية، إلى جانب منح أحد كهنتها رتبة القمصية.

وصلى مطران الإيبارشية نيافة الأنبا مرقس قداس الأحد الثاني من شهر هاتور بكنيسة الشهيد مارجرجس (مقر المطرانية) وخلاله، صلى صلوات سيامة الكهنة الست للكنائس الثلاث، وهي، كنيسة القديس الأنبا بولا بميدان عبد المنعم رياض، وتم سيامة الشماس سامي غالي باسم القس بنيامين، والشماس سامح سامي باسم القس اسحق.

أقرأ أيضا ..

و تم سيامة الشماس ميلاد لويز باسم القس يوناثان والشماس ماهر عياد باسم القس تداوس للخدمة بكنيسة القديس الأنبا موسى والشهيدة ابوللونيا والقديس الأنبا كاراس بمنطقة أم بيومي، و لكنيسة السيدة العذراء والقديسين الأنبا بولا والأنبا أنطونيوس بمنطقة منطي، تم سيامة الشماس صليب ميلاد باسم القس ابيب، والشماس ماهر رشدي باسم القس بولا.

ومنح نيافة الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة القس تكلا رزق كاهن كنيسة القديس الأنبا بولا بمنطقة أم بيومي، رتبة القمصية، وشارك شارك في صلوات القداس والسيامة عدد من كهنة الإيبارشية وبعضٌ من الشعب.

كان قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، قد استقبل بالمقر البابوي بالقاهرة اليوم الباحث الدكتور ماركو يوسف الذي استطاع اكتشاف الجين المسبب لسرطان الكبد، والذي حصل بموجب البحث على جائزة صندوق نيوتن الدولية، حيث من المنتظر أن يساهم هذا البحث في القضاء على هذا النوع من السرطان.

وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن "ماركو" يخدم وسط الشباب بمطرانية سمالوط بمحافظة المنيا.

وقرر الباحث تخصيص نصف قيمة الجائزة لاستكمال أبحاثه، وتبرع بالنصف الآخر لكلية الصيدلة جامعة المنيا التي تخرج فيها، وذلك لإنشاء معمل للعلوم الحيوية بها.

وافتتح قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية عددًا من المشروعات الجديدة بمعهد الدراسات القبطية بالأنبا رويس بالعباسية، حيث تضمنت المشروعات الجديدة التي افتتحها البابا تواضروس الثاني المكتبة الجديدة، حيث تفقد كافة أركانها واطلع على عدد من الكتب الموجودة، حيث تضم المكتبة باقة من الكتب والوثائق القديمة والتراثية، إلى جانب افتتاح استوديو الصوتيات وقاعة المؤتمرات حيث تم تأسيسهما على أعلى مستوى من الجودة.