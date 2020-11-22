أهم الأخبار.. الرئيس يتفقد معرض ومؤتمر النقل الذكي للشرق الأوسط وأفريقيا.. تعافي محمد صلاح من فيروس كورونا.. و1700 وظيفة جديدة بمصلحة الضرائب

نشر موقع "دوت الخليج"، خلال الساعات الماضية، عددًا من الأخبار المهمة على الساحة المحلية والعالمية، نرصد أبرزها في الآتي..

السيسي يؤكد ضرورة تصنيع معدات ومستلزمات الإنتاج الصناعي في مصر

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة تصنيع المعدات ومستلزمات الإنتاج التي تدخل في جميع الصناعات في مصر. . للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

«هنخلّص امتى؟» .. الرئيس السيسي يستوقف مسئولا ليطمئن على منظومة النقل الحديثة | فيديو

شرح أحد المسئولين للرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح معرض ومؤتمر النقل الذكي للشرق الأوسط وأفريقيا في دورته الثالثة عن وسائل النقل الحديثة ونظم الإشارات الحديثة وكيفية القيادة والتشغيل الآمن للقطارات والتحكم الآلي للسرعة من خلال ATC، وسينتهي هذا العمل العام القادم. . للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

شاهد.. الرئيس السيسي يتفقد أجنحة معرض ومؤتمر النقل الذكي للشرق الأوسط وأفريقيا الرئيسية للشركات العالمية

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي أجنحة معرض ومؤتمر النقل الذكي للشرق الأوسط وأفريقيا الرئيسية للشركات العالمية المختلفة في دورته الثالثة وكذلك أجنحة عدد من الوزارات. . للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

سيارة لغير القادرين على الحركة.. السيسي يشكر مصممتها.. والأخيرة تبكي

استمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، لشرح تفصيلي لسيارة مخصصة للغير قادرين على الحركة، خلال حضوره مؤتمر منتجات معرض النقل الذكي للشرق الأوسط. . للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

خلال افتتاحه معرض ومؤتمر النقل الذكي.. الرئيس السيسي يستمع لشرح مفصل من المسئولين حول منتجات المعرض

أستمع الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى شرح مفصل من المسؤولين حول منتجات المعرض خلال افتتاحه معرض ومؤتمر النقل الذكي. . للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

صناعة الأدوية: علاج كورونا متوفر ولدينا مخزون يكفي 9 أشهر

كشف الدكتور أحمد العزبي، رئيس غرفة صناعة الأدوية، عن تفاصيل اجتماع رئيس الوزراء، برئاسة مصطفى مدبولي، مع هالة زايد وزيرة الصحة. . للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

زوجة النقيب.. دور روجينا في حل أزمة محمد رمضان

تقف الفنانة روجينا في موقف صعب، بين زوجها د. أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، وصديقها الفنان محمد رمضان الذي شاركته كل أعماله الفنية الأخيرة، بعد أزمة الأخير بسبب انتشار صور له على السوشيال ميديا برفقة نجوم إسرائيليين. . للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

بسبب محمد رمضان.. هجوم عنيف من رواد تويتر على نبيل الحلفاوي

تعرض الفنان نبيل الحلفاوى لهجوما عنيف من بعض متابعيه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" بعد تعليقه امس على أزمة الفنان محمد رمضان بسبب ظهوره مع مطرب إسرائيلي. . للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

التقديم اليوم.. 1700 وظيفة جديدة بمصلحة الضرائب.. التخصصات والشروط كاملة

أعلنت مصلحة الضرائب المصرية عن حاجتها للتعاقد مع عدد 1700 مأمور ضرائب ( مأمور ضرائب فحص - مأمور ضرائب حصر ) على مستوى محافظات الجمهورية بالإعلان رقم (1) لسنة 2020 . . للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

6 شروط و7 خطوات للحصول على وظيفة بوزارة المالية من إعلان اليوم

أعلنت وزارة المالية عبر مصلحة الضرائب المصرية، حاجتها إلى التعاقد مع 1700 مأمور ضرائب (مأمور ضرائب فحص - مأمور ضرائب حصر) على مستوى محافظات الجمهورية بالإعلان رقم (1) لسنة 2020 . . للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

الصحة: تعافي محمد صلاح من فيروس كورونا بسبب البروتوكول المصري

تواصل موقع "دوت الخليج" الاخباري، مع الدكتور خالد مجاهد المستشار الإعلامي بوزارة الصحة والسكان، للاستفسار عن حالة اللاعب محمد صلاح، الذي افاد بسلبية نتيجة للاعب الدولي بعد إصابته من فيروس كورونا المستجد. . للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

قبل نهائي القرن.. إصابات كورونا بالجملة في صفوف الأهلي والزمالك

يترقب عشاق كرة القدم المصرية والأفريقية، مواجهة من العيار الثقيل بين فريقي الأهلي والزمالك، يوم 27 نوفمبر الجاري، في نهائي دوري أبطال إفريقيا. . للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

الصحة العالمية تحذر من خطر موجة ثالثة لـ كورونا

حذر "ديفيد نابارو"، المبعوث الخاص لمنظمة الصحة العالمية، في مقابلة مع صحيفة "بادينر تاجبليت" السويسرية اليوم، الأحد، من خطر موجة ثالثة من جائحة فيروس كورونا في أوروبا في أوائل عام 2021. . للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

بن شرقي يرد على أخبار استبعاده من نهائي دوري أبطال أفريقيا

نفى اشرف بن شرقي نجم الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك كل ما تردد عن اصابته وعدم اللحاق بنهائي دوري ابطال افريقيا. . للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

البحوث الفلكية يعلن حدوث هزة أرضية بمنطقة الدلتا

سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد يوم الاحد الموافق 22 /11/2020 هزة أرضية بالدلتا وعلى بعد 10 كم جنوب شرق المحلة الكبرى . . للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

متحدث المترو يكشف تفاصيل خروج أحد القطارات عن القضبان بحلوان

أكد أحمد عبد الهادي، المتحدث باسم هيئة مترو الأنفاق، أن حركة قطارات مترو الأنفاق تسير بشكل طبيعي دون أي توقف. . للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

بأيدي وطنية.. لقاح مصري لعلاج كورونا بداية 2021 وفعاليته 95%.. تفاصيل

قال الدكتور ممدوح معوض، نائب رئيس المركز القومي للشئون البحثية، إنه يتم العمل في المركز القومي للبحوث منذ ظهور كورونا على التوصل لإنتاج لقاح مضاد للفيروس. . للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

الصحة العالمية تحذر من خطر موجة ثالثة لـ كورونا

حذر "ديفيد نابارو"، المبعوث الخاص لمنظمة الصحة العالمية، في مقابلة مع صحيفة "بادينر تاجبليت" السويسرية اليوم، الأحد، من خطر موجة ثالثة من جائحة فيروس كورونا في أوروبا في أوائل عام 2021. . للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

التأجيل وارد.. كورونا يحدد مصير نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والزمالك

كشف مصدر مسؤول بالاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" عن مصير نهائي دوري أبطال افريقيا بين الأهلي والزمالك يوم 27 نوفمبر الجاري والمقرر اقامته في ستاد القاهرة الدولي. . للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

الملك سلمان يعلن تسليم رئاسة مجموعة العشرين لـ إيطاليا

أعلن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الأحد، نقل مسؤولية استضافة ورئاسة مجموعة العشرين إلى إيطاليا، وستتولى روما مسؤولية استضافة المجموعة خلال عام 2021. . للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

المرصد السوري: طائرات إسرائيلية قصفت البوكمال

قال رامي عبد الرحمن، مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأحد، إن لدى الأخير أدلة تؤكد أن طائرات إسرائيلية شنت هجومًا على مسلحين موالين لإيران في مدينة البوكمال شرق سوريا. . للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

رسميا.. لجنة التظلمات تؤيد تغريم أحمد الشناوي ٨ ملايين جنيه لصالح الزمالك