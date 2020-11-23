نشرة الحوادث اليوم .. اختفاء مرتضى منصور وقاضي المعارضات يصدر قرار ضد الأم المتهمة بخنق رضيعها حتى الموت

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قرار ضد الأم المتهمة بخنق رضيعها حتى الموت



قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح السلام، تجديد حبس الام المتهمة بقتل نجلها الرضيع لمدة 15 يوما احتياطيا علي ذمة التحقيقات بالقضية.

بدأت الواقعة بتلقي قسم شرطة السلام إخطارا من مستشفى السلام يفيد بوصول طفل رضيع متوفى وبه كدمات بالرقبة بصحبة والدته وزوج والدتها، وانتقل رجال المباحث للمستشفى، وتحفظ رجال المباحث على الفتاة وزوج والدتها.

اختفاء مرتضى منصور



أصدرت محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة، قرار بإحالة دعوى مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، يطالب فيها بوقف القرار الصادر من اللجنة الأولمبية المصرية، والتى ألزمت فيه إدارة نادي الزمالك، بالدعوة لجمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادى، بدلاً من مرتضى منصور، الذى تم إيقافه عن مزاولة أى نشاط رياضى لمدة 4 سنوات، لهيئة مفوضي الدولة، وحددت جلسة 27 ديسمبر المقبل لنظرها بعد إعداد تقرير بالرأى القانونى فيها من قبل هيئة مفوضى الدولة.

فيما شهدت الجلسة، غياب مرتضى منصور عضو مجلس النواب، واستمعت المحكمة للدفاع الحاضر عنه وعن اللجنة الأولمبية ووزارة الشباب والرياضة.

قتلها عشان يفركش

نجحت أجهزة الأمن فى القبض على شاب قتل خطيبته بالمنيا، رغبة فى فسخ الخطوبة واسترداد الشبكة، بعد أن استطاعت كشف ملابسات واقعة العثور على جثة فتاة فى المجرى المائى لترعة الإبراهيمية.

وتبين من تحريات الأجهزة الأمنية بخصوص واقعة العثور على جثة طالبة "مقيمة بدائرة مركز شرطة المنيا"، بالمجرى المائى لترعة الإبراهيمية بالمنيا، أن وراء ارتكاب الواقعة "خطيب المجنى عليها – بدون عمل – مقيم بذات الناحية".

حريق مطعم هارديز بوسط البلد



نشب حريق منذ قليل بمطعم هارديز الشهير بجوار الجامعة الأمريكية وسط القاهرة.