بروفات مكثفة للعرض المسرحى "لحظة حب" بالبالون

تشهد قاعة صلاح جاهين بمسرح البالون، بروفات مكثفة للعرض المسرحى "لحظة حب"، المقرر افتتاحه فى السابعة والنصف من مساء يوم الخميس المقبل ٢٦ نوفمبر الجارى.
"لحظة حب" ضمن برنامج فعاليات وأنشطة قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، من إنتاج البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده، وهو من العروض الرومانسية التى تناقش إشكالية الحب على كافة مستوياته وبشتى صوره، من خلال الصراع بين شاعر وفنانة تشكيلية فى جو من دفء المشاعر والأحاسيس المتدفقة .
البطولة للفنان بهاء ثروت والفنانة لمياء كرم، ديكور حمدى عطية، ملابس رباب البرنس، ألحان أحمد محيى، استعراضات كريمة بدير، مدير الإنتاح أمل حبيب، إضاءة أبو بكر الشريف، مخرج منفذ محمد حسين، تأليف محمد الصواف إخراج ياسر صادق .
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