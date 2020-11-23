رئيس الأسقفية الأنجليكانية فى ذكرى الإبادة الأرمينية : أردوغان يقلد أسلافه

و قال "حنا"، فى بيان صادر عن الكنيسة الأسقفية: "إن الإبادة الأرمينية التى ارتكبتها تركيا ضد الأرمن إبان الحرب العالمية الأولى وصمة عار فى جبين الأتراك لا يمحوها زمن".
وأضاف، أن الرئيس التركى "أردوغان" يسير على خطى أسلافه ويجدد المآسى فى أرمينيا مرة أخرى هذه الأيام.
وأوضح "حنا" فى بيانه: أن النظام التركى يواصل جرائمه ضد الإنسانية على عدة مستويات سواء فى الداخل أو الخارج.
وعبر "حنا" عن تعازيه للشعب الأرمينى فى ذكرى هذه المذبحة البشعة التى راح ضحيتها آلاف الأبرياء وتسببت فى الشتات الأرمينى فى شتى بقاع العالم حتى أن مصر استقبلت بعض منهم فى تلك الأثناء.
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