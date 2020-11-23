بعد نشر معلومات مغلوطة لهدم الدولة.. مصر ردا على موقعين وقناة ألمانية: توجهات الإخوان الإرهابية

استنكرت مصر ما نشر في موقعي ( دويتشة فيلا دويتشلاند فونك ) الالمانيين كخبرين تحت عنوان ( تعرض المدافعين عن حقوق الانسان لعمليات الاعدام الجماعي في مصر - قلق جاد بشان حقوق الانسان في مصر).

اقرأ ايضا:

ونفت ما جاء في الخبرين، منددة باستعراض تصريحات المتحدث باسم منظمة هيومان رايتس وواتش الامريكية بانتقاد تنفيذ الأحكام والاشارة الي ترحيب منظمات الدولية بالخطاب الذي وجهة البرلمانيين الاوربيين الي القيادة السياسية للمطالبة باحترام حقوق النسان والافراج عن ما يسمي ( سجناء الراي).

كما استنكرت بث الإذاعة التابعة لقناة ( ARD) الالمانية برنامجا اذاعيا بعنوان (مصر تحت السيسي - الثورة المنكوبة) تضمن تراجع الحريات بالبلاد مقارنه بفترة حكم الرئيس الاسبق حسني مبارك وان الكثير من المواطنيين المعارضين للنظام يتم ايداعهم بالسجون او اجبارهم علي مغادرة البلاد.

وطلبت مصر توضيح تبني الموقعيين والقناة لتوجهات جماعة الإخوان الإرهابية والقوي الاثارية والمناهضة والدول ذات توجهات المناوئة خاصة دولتي ( قطر - تركيا) وابراز جرائم جماعة الاخوان وسياستها التحريضية ضد مؤسسات الدولة وسعيها الدائم لتشوية صورة البلاد بالخارج.

وقفي سياق متصل، قالت وزارة الأوقاف، إن جماعات الفتنة والضلال اعتادت بث الأكاذيب وليس بمستغرب منها، فما أتى على أصله لا يُسأل عن علته، حيث نشرت بعض صفحات الجماعات الإرهابية المجرمة افتراء وكذبًا ما نسبته إلى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أنه يتوضأ مرة واحد في اليوم ترشيدًا للمياه، وهو كذب محض وافتراء ليس بغريب على هذه الجماعات وعناصرها المجرمة. وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن وزير الأوقاف أكد أن السنة هي استحباب الوضوء لكل صلاة، مع التأكيد على عدم الإسراف في استخدام المياه ولو كان الإنسان على نهر جار، انطلاقا من سنة نبينا -صلى الله عليه وسلم- عندما مر على سيدنا سَعْدٍ بن أبي وقاص -رضي الله عنه- وَهُوَ يَتَوَضَّأُ، فَقَالَ: «مَا هَذَا السَّرَفُ؟» فَقَالَ: أَفِي الْوُضُوءِ إِسْرَافٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ، وَإِنْ كُنْتَ عَلَى نَهَرٍ جَار». وأكدت وزارة الأوقاف، أن تشيير ما لم يتحقق الإنسان من صدقه هو مشاركة في الكذب والافتراء، ورب العالمين -عز وجل- يقول في كتابه العزيز: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ» ويقول نبينا -صلى الله عليه وسلم- : «كَفَى بالمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ».