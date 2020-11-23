اليوم.. انطلاق جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب فى 13 محافظة

جدة - نرمين السيد - وحسمت محافظة البحر الأحمر جميع المقاعد بالجولة الأولى من المرحلة الأولى، وتقلص عدد المرشحين فى تلك جولة الإعادة التى تستمر يومى الإثنين والثلاثاء، إلى 218 مرشحًا يتنافسون على 109 مقاعد.

وتشهد محافظة البحيرة جولة الإعادة بدائرة كوم حمادة بين أربعة مرشحين، وبدائرة كفر الدوار بين ستة مرشحين، وبدائرة دمنهور بين ستة آخرين، وبدائرة حوش عيسى بين مرشحين اثنين، وبدائرة أبو حمص بين أربعة مرشحين، وبدائرة أبو المطامير بين أربعة مرشحين، وبدائرة إيتاى البارود، بين أربعة آخرين، وبدائرة المحمودية بين أربعة آخرين، وبدائرة الدلنجات بين مرشحين اثنين.

وفى الإسكندرية بين أربعة مرشحين فى دائرة محرم بك، وبين ثمانية مرشحين بدائرة أول المنتزة، وبين ستة مرشحين بدائرة أول الرمل، وأربعة مرشحين فى دائرة سيدى جابر، وأربعة مرشحين بدائرة الدخيلة.

وفى محافظة مطروح بدائرة مطروح بين مرشحين اثنين، وبدائرة الحمام بين اثنين آخرين.

وتشهد محافظة الجيزة الإعادة بين أربعة مرشحين فى دائرة البدرشين.

وفى محافظة الفيوم فى دائرة سنورس بين ستة مرشحين، ودائرة أطسا بين أربعة مرشحين، وفى دائرة أبشواى بين أربعة مرشحين.

وفى محافظة الوادى الجديد، تجرى جولة الإعادة بين مرشحين بدائرة الداخلة، واثنين آخرين بدائرة الخارجة، فيما تشهد جولة الإعادة فى محافظة سوهاج ستة مرشحين بدائرة طهطا.

وفى دائرة سوهاج أربعة مرشحين، وفى دائرة دار السلام بين مرشحين اثنين، وفى دائرة جرجا أربعة مرشحين وفى دائرة أخميم أربعة مرشحين، وفى دائرة المنشأة بين مرشحين اثنين، وفى دائرة المراغة بين اثنين آخرين، وفى دائرة البلينا أربعة مرشحين.

وتشهد محافظة بنى سويف جولة إعادة فى دائرة ناصر بين أربعة مرشحين، وفى دائرة بنى سويف بين أربعة آخرين، وفى دائرة ببا بين ستة مرشحين، وفى دائرة إهناسيا بين مرشحين اثنين.

كما تشهد محافظة المنيا فى دائرة ملوى الإعادة بين ستة مرشحين، وفى دائرة مغاغة بين ثمانية مرشحين، وفى دائرة غرب سمالوط بين ستة مرشحين، وفى دائرة أول المنيا بين ستة مرشحين، وفى دائرة أبو قرقاص بين أربعة مرشحين.

وفى محافظة الأقصر بين مرشحين اثنين فى دائرة إسنا، وبين اثنين فى القرنة، واثنين فى دائرة الأقصر، فيما تشهد محافظة أسوان جولة الإعادة بدائرة نصر النوبة بين مرشحين اثنين، واثنين آخرين فى دائرة كوم أمبو، وفى دائرة أول أسوان بين أربعة مرشحين، وفى دائرة أدفو بين مرشحين اثنين.

وتشهد جولة الإعادة فى محافظة قنا، بدائرة نجع حمادى ستة مرشحين، وفى دائرة قوص اربعة مرشحين، وفى دائرة قنا أربعة مرشحين، وفى دائرة أبو تشت أربعة آخرين.

وفى محافظة أسيوط، فى دائرة أول أسيوط بين ستة مرشحين، وفى دائرة أبو تيج بين أربعة مرشحين، وفى دائرة القوصية بين ثمانية مرشحين، وفى دائرة الفتح بين ستة مرشحين.