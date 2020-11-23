اليوم.. انطلاق 34 رحلة دولية من مصر للطيران

تنطلق اليوم الإثنين، 32 نوفمبر، من مصر 34 رحلة دولية من شركة مصر للطيران، إلى وجهات دولية عدة، غدا الإثنين، بالإضافة إلى رحلات شركة مصر للطيران الداخلية ورحلات الشحن الجوي التي تسيرها يوميا إلى عواصم ومدن العالم.

وأوضحت شركة مصر للطيران أن الرحلات الجوية ستكون بمعدل رحلة واحدة إلى كل من دبي، أبوظبي، اسطنبول، الشارقة، الخرطوم، بيروت، واشنطن، چوبا، بغداد، أكرا، الدمام، لندن، باريس، البحرين، الرياض، جدة، المدينة المنورة، نيروبي، مسقط، اربيل، بالإضافة إلى 7 رحلات داخلية الي كل من شرم الشيخ و الغردقة و الأقصر و أسوان ورحلتين شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 3300 راكب.

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وأكدت أنها تلتزم بتطبيق قرار الحكومة الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء القادمين من اليابا، الصين، تايلاند، أمريكا الشمالية والجنوبية، كندا ومطارات لندن هيثرو، باريس، فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات.