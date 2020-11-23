مصطفى بكري يطالب الشعب المصري بمقاطعة أعمال محمد رمضان

ناشد الصحفي والنائب البرلماني مصطفى بكري، المصريين بمقاطعة أعمال المطرب الشعبي محمد رمضان بعد انتشار صورته الأخيرة التي جمعته مع مجموعة من الشخصيات العامة الإسرائيلية. كتب بكري عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، قائلًا: "الشعب المصري العظيم مدعو لمقاطعة هذا الشخص الذي ارتكب فعلا يمثل عار وفضيحة سيظل يلحق به ويظارده أبد الدهر". وتابع مصطفى بكري: "قاطعوا محمد رمضان حتى يكون عظة وعبرة لغيره من المطبعين مع المحتل الصهيوني". أثارت الصورة التي انتشرت عبر مواقع التزاصل الاجتماعي غضب الجمهور المصري، وجمهور الوطن العربي بأكمله، لينتقده الجميع بسبب ظهوره مع المغني الاسرائيلي. اقرأ أيضًا..عمرو محمود ياسين يدافع عن محمد رمضان بعد أزمة التطبيع



كان قد، علق "أفيخاي أدرعي" على الصورة قائلا: "ما أجمل الفن والموسيقى والسلام! الفنان المصري القدير محمد رمضان مع الفنان الإسرائيلي المتألق عومر آدام‬ في دبي".



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