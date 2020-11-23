الأنجولى أري بابل ينتظم في تدريبات الإسماعيلي بعد مشاركته الدولية

انتظم الانجولي، اري بابل، في التدريبات الجماعية للإسماعيلي " الأحد ". وغاب الانجولي، عن تدريبات الاسماعيلين خلال الفترة المنقضية، بسبب انضمامه لمنتخب بلاده. واكتفي الجهاز الفني، بقيادة هيرون ريكاردو، بمنح بابل، بعض التدريبات البدنية.

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