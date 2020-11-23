نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "زوجها أصغر منها بـ15 سنة".. وزيرة التضامن تكشف تفاصيل لقائها بسيدة المطر (فيديو) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن، تفاصيل لقائها بسيدة المطر، قائلة: "هذه السيدة قوية وزوجها رجل غلبان، ولكن لديهم بعض الأمور التي يجب أن نستثمرها، مثل وجود غرفة بمنافعها في بني سويف".

وتابعت "القباج"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "on"، مساء الأحد، أنها عرضت على سيدة المطر الذهاب للإقامة في بني سيوف ومساعدتها في تجهيز منزلها، وإعداد لزوجها كشك، مشيرة إلى أن هذه السيدة حصلت سابقًا على قرض لإعداد مشروع دواجن، ولكن بعد فشلها جاءت للقاهرة بحثًا عن الرزق.

ولفتت أن زوج سيدة القطار عمره 48 عامًا، أي أصغر منها بـ15 عامًا، معقبة: "زوجها ما زال في سن العمل، لذلك عرضت على السيدة أعداد لها مشروع دواجن في بني سويف، واعداد كشك لزوجها، فرحبت بالفكرة بصورة كبيرة"

