يجري محمود كهربا، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مسحة طبية جديدة اليوم الإثنين؛ للاطمئنان عليه قبل الانضمام لمعسكر الفريق؛ استعدادًا لمواجهة الزمالك في نهائي دوري أبطال افريقيا.
خضع محمود كهربا لفحوصات وتحاليل طبية، أمس الأحد، بشكل منفرد، أثبتت جميعها تحسن حالة اللاعب بشكل كبير جدًا، بينما يقوم بإجراء المسحة الطبية الأخيرة اليوم؛ للتأكد من سلامته قبل أن يلتحق بالفريق.
اقرأ أيضًا..وليد سليمان يعلن إصابته ونجله بفيروس كورونا
أعلن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، دخول الفريق، معسكرًا مغلقًا ابتداءً من يوم الأحد، وحتى الانتهاء من المباراة المرتقبة في نهائي دوري أبطال أفريقيا، والمحدد لها مساء الـ27 نوفمبر الجاري باستاد القاهرة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اليوم.. كهربا يخضع لمسحة طبية جديدة ليلتحق بمباراة نهائي دوري أبطال افريقيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.