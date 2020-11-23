اليوم.. كهربا يخضع لمسحة طبية جديدة ليلتحق بمباراة نهائي دوري أبطال افريقيا

يجري محمود كهربا، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مسحة طبية جديدة اليوم الإثنين؛ للاطمئنان عليه قبل الانضمام لمعسكر الفريق؛ استعدادًا لمواجهة الزمالك في نهائي دوري أبطال افريقيا.

خضع محمود كهربا لفحوصات وتحاليل طبية، أمس الأحد، بشكل منفرد، أثبتت جميعها تحسن حالة اللاعب بشكل كبير جدًا، بينما يقوم بإجراء المسحة الطبية الأخيرة اليوم؛ للتأكد من سلامته قبل أن يلتحق بالفريق.

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أعلن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، دخول الفريق، معسكرًا مغلقًا ابتداءً من يوم الأحد، وحتى الانتهاء من المباراة المرتقبة في نهائي دوري أبطال أفريقيا، والمحدد لها مساء الـ27 نوفمبر الجاري باستاد القاهرة.