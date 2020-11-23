مجلس الوزراء يؤكد على مساعدة الطفلة جنه

أكد إعلامى وائل الابراشى، خلال تقديم برنامجة التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية، إن المستشار الطبي لمجلس الوزراء الدكتور حسام المصرى تواصل مع البرنامج وأكد على تواصله مع حالة الطفلة جنى، اليوم الاثنين، لمساعدتها وحل المشكلة ومساندتها.
من جانب آخر كان عبده محمد الطواب والد الطفلة جنى المبتور أطرافها الأربعة، قال إن ابنته جنا ولدت طبيعية لكنها أصيبت بجلطة فى الدم أدت الى بتر أطرافها الأربعة، مشيرا إلى أن هناك عدد من الأطباء قالوا إن لها علاج فى الخارج، مؤكدا على أن ابنته فى الصف الثالث الابتدائى ويقوم بمساعدتها وحملها ومساعدتها في ذهابها إلى المدرسة، لكنها تقول له "سبنى يا بابا انا عايزة اروح المدرسة لوحدى من غير ماتشيلنى".
وأكد والد الطفلة فى مداخلة هاتفية فى برنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية، على أن أهم شىء بالنسبة لجنا هى الرجل حتى تقوم باللعب مع أصحابها وتذهب إلى المدرسة بمفردها والايدى غير مهمة
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