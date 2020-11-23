فيديو.. وزير التعليم يزف بشرى سارة لطلبة الثانوية العامة بشأن الامتحانات

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، إن من يخشى من كورونا يمكنه تحويل ابنه إلى نظام المنازل، معلقًا: "كل ده عشان نوصل لحالة من الهدوء تسمح باستكمال العام الدراسى".





وأضاف شوقى، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصرى، ببرنامج "مساء dmc"، عبر فضائية "dmc"، مساء الأحد، أن جميع مراحل الثانوية العامة ستخضع للامتحان "Open Book"، مؤكدًا أنه لم يتم طباعة كتب للمراحل الثانوية لأن الطلاب معهم أجهزة تابلت. وأشار إلى أن امتحان الثانوية العامة سيكون إلكترونيا وبه أكثر من فرصة وذلك لأول مرة، مضيفًا: "يشبه النظام الأمريكانى، ممكن الطالب يمتحن أكثر من مرة وينتقى الرقم الأعلى فى كل مادة".

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