أمطار خفيفة .. الأرصاد تعلن طقس اليوم الإثنين : عظمى القاهرة 23

جدة - نرمين السيد - توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون الطقس، اليوم الإثنين، لطيفًا نهارًا على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية، ومعتدلا على جنوب سيناء و شمال وجنوب الصعيد، بينما يكون باردا ليلا على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية و شمال وجنوب الصعيد، و مائلا للبرودة على جنوب سيناء، وتتكون شبورة مائية صباحا على القاهرة والرياح معتدلة على معظم الأنحاء ونشطة على خليج السويس.





وتشهد بعض المناطق من شمال الوجه البحرى كفر الشيخ والبحيرة والدقهلية أمطارًا خفيفة 30% تقريبا، فيما تشهد بعض المناطق من السواحل الشمالية مطروح والإسكندرية ورشيد ودمياط وبورسعيد والعريش أمطارا خفيفة إلى متوسطة 30% تقريبا. ويتأثر شمال البلاد بمرتفع العروض الوسطى على السطح وكذلك مرتفع جوى فى طبقات الجو العليا. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية شرقية. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح شمالية غربية. وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر: العظمى الصغرى القاهرة 23 15 الإسكندرية 22 16 وادى النطرون 23 15 طنطا 23 14 شبين الكوم 23 15 دمنهور 22 15 بلطيم 22 15 مطروح 21 14 السلوم 20 12 سيوة 22 10 بورسعيد 23 16 دمياط 23 16 الزقازيق 23 15 المنصورة 22 14 الاسماعيلية 24 14 السويس 24 14 العريش 24 14 رفح 23 14 رأس سدر 24 15 نخل 22 06 نويبع 24 18 طابا 24 16 كاترين 19 05 الطور 24 15 شرم الشيخ 26 19 الغردقة 27 17 مرسى علم 26 18 الفيوم 23 11 بنى سويف 24 11 المنيا 24 11 أسيوط 25 12 سوهاج 25 12 قنا 25 13 الأقصر 26 13 أسوان 27 14 ادفو 27 14 أبوسمبل 27 14 الوادى الجديد 25 10 شلاتين 28 18 أبو رماد 27 18 حلايب 27 19 رأس حدربة 26 19

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