بمشاركة 100 شركة محلية وعربية.. انطلاق مهرجان البصرة الدولى للتسوق

ينطلق في محافظة البصرة بالعراق ، اليوم الاثنين، فعاليات مهرجان البصرة الدولي السادس للتسوق بمشاركة 100 شركة محلية ودولية ويستمر حتى 9 ديسمبر المقبل على أرض معرض البصرة الدولي.
وقال مسؤول العلاقات والإعلام للمهرجان أسامة مجيد - في تصريح أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) اليوم الأحد - " إن 100 شركة بين شركات محلية وأخرى من مصر والهند وطاجكستان والمغرب والأردن وإيران ،ستشارك في المهرجان".
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وأضاف "أن المعرض سيشهد عرض منتجات عراقية وعربية ودولية من قبل الشركات المشاركة من المواد الغذائية والمرمر والثريات والمواد الكهربائية والنحاسيات والملابس والعطور والمواد المنزلية وغيرها من المواد ".
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