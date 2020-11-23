شعراوي يتابع جولة الإعادة في الانتخابات البرلمانية للمرحلة الأولى من عمليات التنمية المحلية

يتابع اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، من داخل غرفة العمليات المركزية للوزارة ، سير جولة الإعادة للانتخابات البرلمانية لمحافظات المرحلة الأولى التي ستجري اليوم وغدا.

وأصدر شعراوي، توجيهاته الى محافظى الجيزة والفيوم وبنى سويف والمنيا وأسيوط وقنا وسوهاج والاقصروأسوان والوادى الجديد والبحر الاحمر والاسكندرية ومطروح والبحيرة لرفع درجة الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بالانتخابات البرلمانية وحظر أية اشكال للدعاية الانتخابية بالوحدات المحلية مع مراجعة الدروس المستفادة من الانتخابات البرلمانية فى مرحلتها الاولى لتلافي أية سلبيات وتعظيم الايجابيات التى تحققت.

وشدد اللواء محمود شعراوى على القيادات المحلية بمحافظات المرحلة الأولى بالمرور على جميع المقار الانتخابية في نطاق كل محافظة للتأكد من استيفاء كافة التجهيزات وأعمال الصيانة اللازمة مع تفعيل خطط الطوارىء فى جميع المرافق العامة والخدمية وتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات والإشغالات في محيط اللجان وتوفير الإقامة الملائمة والاحتياجات الادارية واللوجيستية لرؤساء اللجان الفرعية .

وأكد اللواء شعراوى على تطبيق الإجراءات الاحترازية في كافة اللجان الانتخابية بتنفيذ أعمال الرش والتعقيم قبل موعد الانتخابات بوقت كاف مع استمرار عمليات التعقيم عقب إنتهاء التصويت، مشددًا على أهمية الحياد والوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين وقال أن دور الأجهزة المحلية تنفيذى فقط من خلال إخراج الانتخابات بشكل متحضر وراق دون الانحياز .

وأشار الوزير الى أن أهمية الناخبين بإرتداء الكمامات إثناء إدلائهم بأصواتهم ووجود وسائل التعقيم والتطهير بمداخل المقار الانتخابية ومراعاة التباعد الاجتماعى بين الناخبين مع تحديد أماكن محددة لوقوف المواطنين على مسافات متباعدة.

واكد أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة على اتصال دائم بغرف عمليات محافظات المرحلة الاولى للتأكد من توفير أماكن لائقة للناخبين خاصة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة وإقامة مظلات تحسبًا لأية تقلبات جوية، موضحًا توافر مجموعات عمل شبابية فى اللجان الانتخابية لارشاد الناخبين وتعريفهم بأماكن ادلائهم في أصواتهم.

وقال أن وحدات تكافؤ الفرص فى محافظات المرحلة الأولى نظمت عدة ندوات وفعاليات للتوعية بأهمية المشاركة في جولات الإعادة في بعض الدوائر في هذه المحافظات .

ودعا اللواء محمود شعراوى الناخبين الذين لهم حق الانتخاب في بعض الدوائر في انتخابات الإعادة بالمشاركة الايجابية واختيار الأفضل لتمثيل الشعب وتحقيق طموحاته وتطلعاته ولتكون رسالة للعالم بمدى وعى الشعب وحرصه الدائم على ممارسة حقوقه السياسية.