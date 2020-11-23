موجز السوشيال ميديا.. محمد رمضان يزين صفحته بعلم فلسطين.. والجماهير تدعم الزمالك قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا

نشر موقع "دوت الخليج" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها على النحو التالي:

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #أفريقيا_تنتظر_مقاتلين_الزمالك دعما للزمالك في مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا والتي ستقام يوم الجمعة القادمة على استاد القاهرة ضدد النادي الأهلي.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏تبقي علي حلم النجمة السادسة خطوة واحدة التاريخ هيذكر ليكم انكم حققتم حلا السادسة بعد غياب ١٨ سنة ستبقي صفحة من اسطر من ذهب اذا حققتم ذلك الانجاز التاريخي هتحققوا انجاز سيُروي لاولادكم واحفادكم هتحققوا حلم ليكم كلاعيية وحلم لينا كجمهور" و "‏ربنا يحفظكم ويحميكم من كل شر جيل عظيم وجيل شرفنا وان شاء الله تكملوا المسيره بالفرحه الكبيره والمنتظره لجماهير كم هانت يا أبطال بإذن الله السادسة للزمالك ‎#افريقيا_تنتظر_مقاتلين_الزمالك ".

قام الممثل محمد رمضان بتغيير صور الغلاف الخاصة به عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بصورة علم دولة فلسطين الشقيقة.

وجاء تغيير العلم لتهدئة الرأي العام بعد الهجوم الشديد عليه بعد التصوير مع ممثل اسرائيلي وبذلك يسلم محمد رمضان من الانتقاد والهجوم عليه بعد تغيير صورة الغلاف.

أعلنت الفنانة أنغام عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام وفاة الملحن الكبير طارق عاكف.

ونشرت احلام صورة للراحل وعلقت عليها قائلة " #طارق_عاكف في ذمة الله .زميل عمري وأخي وحبيبي أرقي الناس وأعلاهم خلقًا وأطيبهم قلبًا".

احتفلت الفنانة أيتن عامر عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام بعيد ميلادها ال 34.

ونشرت آيتن عامر مجموعة من الصور لها من احتفالا من داخل منزلها بعيد ميلادها وعلقت قائلة "ميرسي اوى لكل الامنيات الحلوة دى ، وربنا يخليكوا ليا ، والحمد لله على كل النعم و الناس و الاخوات و الاصحاب اللى بيحبونى و موجودين فى حياتى ، و هديتي اللى عايزاها منكوا السنة دعوة حلوة ليا".