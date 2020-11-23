حدث ليلا.. بشرى سارة لركاب الخط الأول للمترو.. رد فعل غير متوقع لمحمد رمضان.. وظهور محمد صلاح في تدريبات ليفربول في هذا التوقيت

نشر موقع دوت الخليج، عددا من الأخبار المهمة خلال مساء أمس والساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين في مختلف المجالات على الساحة المحلية والعالمية، نستعرض أبرزها على النحو التالي:
كشفت وكالة بلومبرج الأمريكية، عن عزم الرئيس المنتخب جو بايدن، الإعلان عن فريقه الرئاسي وبعض أعضاء مجلس الوزراء الثلاثاء المقبل، وسط العديد من التكهنات.
أعلنت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، اليوم الإثنين، رصد هزة أرضية بقوة 3.19 بمقياس ريختر، وعمق 2.45 كم، وتبعد 7 كم جنوب محافظة الشقيق بمنطقة جازان السعودية.
قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إنه تم توقيع إتمام تعاقد هيئة الإنفاق مع الوكالة الفرنسية، خلال افتتاح المعرض أمس بحضور وزير النقل الفرنسي و السفير الفرنسي، لإستكمال تطوير خط المترو الاول، معقبا: لا يوجد خط سكة حديد يعمل لمدة 25 عام مثل الخط الأول، ولهذا يجب إعادة تأهيليه وتطويره.
كشف الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول عن موعد ظهور الدولي المصري محمد صلاح، لاعب الفريق في المباريات بعد تعافيه من فيروس كورونا الذي أصيب به خلال الأسبوع الماضي.
أعلنت منظمة "يونيسيف" التابعة للأمم المتحدة، توزيع ما يقرب من 2 مليار جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، بحلول العالم المقبل 2021، على الدول الفقيرة.
أثبتت المسحة التي خضعت لها أسرة سعد سمير مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.
طمأن المهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات الطلاب بشأن العام الدراسى الحالى، بشأن الإنترنت حال وجود الموجة الثانية لفيروس كورونا.
قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن البرتغالى باتشيكو، المدير الفنى لفريق الزمالك، يخطط للاستغناء عن مجموعة من اللاعبين عقب نهائي دوري أبطال أفريقيا الذى يجمع بين الفارس الأبيض والأهلي مساء الجمعة المقبل.
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