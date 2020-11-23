حدث ليلا.. بشرى سارة لركاب الخط الأول للمترو.. رد فعل غير متوقع لمحمد رمضان.. وظهور محمد صلاح في تدريبات ليفربول في هذا التوقيت

نشر موقع دوت الخليج، عددا من الأخبار المهمة خلال مساء أمس والساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين في مختلف المجالات على الساحة المحلية والعالمية، نستعرض أبرزها على النحو التالي:

شهدت محافظة الإسكندرية منتصف منذ قليل ، هطول أمطار غزيرة في جميع أنحاء المحافظة، شرقًا وغربًا، وذلك بعد يومين من حالة الاستقرار التي شهدتهم المحافظة في الأحوال الجوية .

كشفت وكالة بلومبرج الأمريكية، عن عزم الرئيس المنتخب جو بايدن، الإعلان عن فريقه الرئاسي وبعض أعضاء مجلس الوزراء الثلاثاء المقبل، وسط العديد من التكهنات.

أعلنت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، اليوم الإثنين، رصد هزة أرضية بقوة 3.19 بمقياس ريختر، وعمق 2.45 كم، وتبعد 7 كم جنوب محافظة الشقيق بمنطقة جازان السعودية.

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إنه تم توقيع إتمام تعاقد هيئة الإنفاق مع الوكالة الفرنسية، خلال افتتاح المعرض أمس بحضور وزير النقل الفرنسي و السفير الفرنسي، لإستكمال تطوير خط المترو الاول، معقبا: لا يوجد خط سكة حديد يعمل لمدة 25 عام مثل الخط الأول، ولهذا يجب إعادة تأهيليه وتطويره.



كشف الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول عن موعد ظهور الدولي المصري محمد صلاح، لاعب الفريق في المباريات بعد تعافيه من فيروس كورونا الذي أصيب به خلال الأسبوع الماضي.