نصائح طبية لإنقاص الوزن بشكل آمن

أكدت الدكتورة نهال حافظ، اخصائية التغذية العلاجية، أن السمنة هي مرض مزمن طويل الأمد ترافقه مضاعفات خطيرة وصعبة العلاج، لافتة إلى أن من الضروري المحافظة على الوزن والرياضة بشكل يومي.
وأوضحت "حافظ"، أن هناك مجموعة من العوامل من شأنها التحكم في مقدار حاجة الجسم للسعرات الحرارية، كالجينات، والعمر، والجنس، وتكوين الجسم، لذا يمكن تقدير حاجة الجسم الأساسية من السعرات الحرارية اليومية حسب هذه العوامل.
ونصحت اخصائية التغذية، جميع المصابين بالسمنة المفرطة تناول المزيد من المياه لإنقاص الوزن بشكل صحي وآمن دون التعرض لمشاكل صحية.
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وأشارت، إلى أنه لا بد من الصبر والتفائل مع عدم اليأس بسرعة، فلك أن تعلم أن أي نظام أو وسيلة إنقاص وزن بطريقة صحية تأخذ وقتًا أطول من الوسائل السريعة الضارة، مؤكدة أن تناول الطعام ببطء يُقلل من استهلاكك للسعرات الحرارية.
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