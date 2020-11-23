وفاة والدة الكاتب الصحفي جمال الكشكي رئيس تحرير الأهرام العربي

توفيت مساء أمس والدة الكاتب الصحفي جمال الكشكي رئيس تحرير مجلة الأهرام العربي. ويتقدم الكاتب الصحفي أحمد صبري رئيس تحرير موقع دوت الخليج وأسرة الموقع بخالص العزاء والمواساة للكاتب الكبير وأسرة الفقيدة،سائلين الله أن يتغمدها بواسع رحمته.

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