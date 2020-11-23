انطلاق جولة الإعادة للمرحلة الأولي لانتخابات مجلس النواب...وتحيا مصر ينشر حصص مرشحي الأحزاب والقوي السياسية

انطلقت جولة الإعادة للمرحلة الأولي من انتخابات مجلس النواب، اليوم الاثنين بالداخل، بعد حسم أول 32 مقعد بالجولة الأولي من أصل 143 مقعد بعد تأجيل الانتخابات بدائرة ديرمواس بمحافظة المنيا بعد تصعيد المرشح علاء حسانين، حيث تجري المنافسة علي 110 مقعد من خلال 220 مرشح من مختلف الأحزاب والقوي السياسية المشاركة فى العملية الانتخابية.

مستقبل وطن يخوض جولة الإعادة لانتخابات المرحلة الأولي بواقع 85 مرشحًا فيما يخوض المستقلون الجولة بـ86 مرشحًا، وحزب حماة الوطن بـ10 مرشحين، وحزب الشعب الجمهوري، بـ19 مرشحًا، وحزب المؤتمر بـ4مرشحين، وحزب النور بـ6مرشحين، وحزب الإصلاح والتنمية بـ3مرشحين، وحزب المصري الديمقراطي، بـ2 مرشح، وحزب الحرية بـ2مرشح، وحزب الوفد بـ 1 مرشح، وحزب التجمع بـ1مرشح وحزب مصر الحديثة بـ1مرشح، ليكون الإجمالي 220 مرشحًا بجولة الإعادة للمرحلة الأولي من انتخابات مجلس النواب، المقرر لها يومي الأثنين والثلاثاء فى الداخل المصري.

بعد حسم أول 32 مقعد...تحيا مصر يرصد حصص الأحزاب السياسية بجولة إعادة المرحلة الأولي لانتخابات النواب